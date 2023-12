Faruk Roca, ex-presidente do Ankaragücü, foi banido do futebol após dar um soco no rosto de um árbitro - Reprodução / X

Faruk Roca, ex-presidente do Ankaragücü, foi banido do futebol após dar um soco no rosto de um árbitroReprodução / X

Publicado 15/12/2023 14:16

Na última segunda-feira (11), o então presidente do Ankaragücü, Faruk Roca, deu um soco no rosto de Halil Umut Meler após o apito final da partida entre a equipe e o Rizespor, pelo Campeonato Turco. Após ser detido e renunciar o cargo de mandatário do clube da Turquia, o dirigente foi banido do futebol. As informações são da "Reuters".

A revolta de Roca se deu por conta do tempo de acréscimo dado por Meler. O Ankaragücü, que liderava o jogo desde 40 minutos do primeiro tempo, sofreu o gol do empate aos 97 minutos, após o árbitro conceder 10 minutos de acréscimo. O jogo terminou no placar de 1 a 1.

Após o episódio de agressão, o Campeonato Turco chegou a ser suspenso e Roca e mais três homens foram detidos. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, também se manifestou sobre o incidente e chamou o episódio de "inaceitável".

Segundo a imprensa turca, Meler revelou aos colegas que o visitaram no hospital após a agressão que planejava se aposentar da arbitragem após o episódio. O árbitro, entretanto, ainda não anunciou nenhuma decisão.