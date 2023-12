Japoneses derrotam mexicanos - Divulgação / León

Japoneses derrotam mexicanosDivulgação / León

Publicado 15/12/2023 13:21

Arábia Saudita - O Manchester City já sabe qual equipe irá enfrentar na estreia do Mundial de Clubes. Em partida disputada nesta sexta-feira, em Jedá, o Urawa Red Diamonds surpreendeu o León, levou a melhor no duelo e se classificou para a semifinal da competição. A vitória japonesa foi por 1 a 0.

Apesar do favoritismo, o León não mostrou as credenciais esperadas de um campeão da Concacaf e foi dominado pelos japoneses desde o começo da partida. Porém, o gol da vitória só saiu no segundo tempo. Aos 32 minutos, Alex Schalk apareceu para decidir para os japoneses.

Esta será a segunda vez que o Urawa Red Diamonds irá disputar a semifinal da competição. Em 2007, os japoneses enfrentaram o Milan na semifinal e foram derrotados por 1 a 0. Na disputa do terceiro lugar, o time do Japão derrotou o Étoile du Sahel, da Tunísia, e ficou em terceiro lugar.

Manchester City e Urawa Red Diamonds vão se enfrentar na próxima terça-feira, às 15 horas (de Brasília). Antes de viajar para a Arábia Saudita, o campeão europeu irá encarar o Crystal Palace, neste sábado, pelo Campeonato Inglês.