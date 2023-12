North Texas SC anunciou a contratação de Pedrinho, ex-Flamengo - Divulgação

Publicado 15/12/2023 12:14

Pedrinho, filho do ex-jogador Beto, não teve o contrato renovado com o Flamengo e já tem novo clube. Ele foi anunciado pelo North Texas SC, da 3ª Divisão dos Estados Unidos.



O jovem de 20 anos assinou com a equipe americana por um ano, mas tem a opção de renovar o contrato até dezembro de 2025.



Com apenas 18 minutos jogados em 2023 pelos profissionais do Flamengo - no 0 a 0 com o Goiás, no Brasileirão -, Pedrinho não estava nos planos da diretoria. Como ele iria estourar a idade para o sub-20, foi liberado.



No clube desde os nove anos, o filho de Beto deixa o Rubro-Negro com apenas dois jogos nos profissionais. Ele estreou em 2022 e, no sub-20 mudou de posição, deixando de ser meia para jogar como atacante mais perto da área.