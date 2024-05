Jogo entre Real Brasília e Brasiliense - Reprodução/YouTube Esportes Brasília

Publicado 12/05/2024 18:11 | Atualizado 12/05/2024 18:11

Distrito Federal - O técnico Paulo Roberto e os demais membros da comissão deixaram o Brasiliense no intervalo do jogo contra o Real Brasília, neste domingo, 12, válido pela Série D do Brasileirão. Em nota, o Jacaré confirmou a informação e destacou que o treinador tomou a decisão após as críticas feitas pelo presidente do clube, Luiz Estevão.

Com isso, o médico Jorge Bolívar, do Brasiliense, comandou o time à beira do gramado. Segundo o jornal local "Distrito do Esporte", o mandatário do clube e Reinaldo Gueldini, membro da comissão fixa, ficaram na Tribuna de Imprensa passando orientações ao médico.

Apesar da cena inusitada, o Brasiliense saiu de campo com a vitória por 2 a 1. No intervalo, a partida estava empatada em 0 a 0. O clube, então, aproveitou para cutucar o agora antigo treinador.

O Brasiliense informa que, durante o intervalo da partida entre Real Brasília x Brasiliense, o treinador Paulo Roberto Santos, insatisfeito com as críticas que recebeu do presidente do clube pela má atuação da equipe no primeiro tempo e nos dois primeiros jogos da competição,… pic.twitter.com/su6jmP1mY3 — Brasiliense Futebol Clube (@BrasilienseFC) May 12, 2024

"O Brasiliense informa que, durante o intervalo da partida entre Real Brasília x Brasiliense, o treinador Paulo Roberto Santos, insatisfeito com as críticas que recebeu do presidente do clube pela má atuação da equipe no primeiro tempo e nos dois primeiros jogos da competição, decidiu deixar o comando da equipe juntamente dos demais membros da sua comissão técnica. Durante o segundo tempo, o Brasiliense teve melhor desempenho, sagrando-se vencedor por 2 a 1, passando a liderar a isoladamente a sua chave", diz a nota do Brasiliense.