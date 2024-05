Daniella Chavez - Reprodução / Instagram

Publicado 12/05/2024 16:48

Rio - A musa do OnlyFans, Daniella Chavez, de 32 anos, fez uma promoção para seus seguidores. Ela afirmou que daria um prêmio para aqueles que acertassem o placar da partida entre a Universidad Católica e o O'Higgins, pelo Campeonato Chileno.

"Aquele que acertar irá ganhar uma assinatura grátis no OnlyFans e um vídeo exclusivo meu", prometeu a modelo chilena. Posteriormente, ela informou que dois foram ganhadores da promoção.

A modelo se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.