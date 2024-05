Arena do Grêmio ficou alagada após fortes chuvas em Porto Alegre - Carlos Fabal / AFP

Publicado 12/05/2024 09:20

Porto Alegre - A Conmebol divulgou, na madrugada deste domingo (12), as novas datas dos jogos de Grêmio e Internacional pela Libertadores e Sul-Americana, respectivamente. As partidas haviam sido adiadas por causa da tragédia climática no Rio Grande do Sul . Agora, os confrontos serão no início de junho.

O Grêmio enfrentará o Huachipato, no Chile, no dia 4 de junho. Já o duelo com o Estudiantes, como mandante, será no dia 10, mas ainda não tem sede definida.

O Internacional visita o Real Tomayapo, na Bolívia, também no dia 4, e recebe o Delfín, do Equador, no dia 8. Assim como o jogo do Grêmio, o confronto do Colorado em Porto Alegre ainda não tem local definido.

No Brasil, a CBF mantém a decisão de adiamento dos jogos de todos os times gaúchos até 27 de maio. Grêmio e Inter já manifestaram o desejo de paralisar o Campeonato Brasileiro, mas, sem perspectiva de nova suspensão, ambos têm buscado novas soluções para treinar e mandar suas partidas.

As quatro partidas estavam marcadas para as semanas de 9 e 15 de maio, mas foram adiadas pela Conmebol. Há, inclusive, conversas com a entidade para que mais duelos da dupla gaúcha sejam remarcados No Brasil, a CBF mantém a decisão de adiamento dos jogos de todos os times gaúchos até 27 de maio. Grêmio e Inter já manifestaram o desejo de paralisar o Campeonato Brasileiro, mas, sem perspectiva de nova suspensão, ambos têm buscado novas soluções para treinar e mandar suas partidas.

Situação trágica no Rio Grande do Sul

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou, no último sábado (11), para 136 o número de mortos em razão dos temporais que atingem o estado. Além disso, são 125 desaparecidos e 756 feridos.



O estado ainda registra 441,3 mil pessoas fora de casa. Desse total, são 71,3 mil pessoas em abrigos e 339,9 mil pessoas desalojadas (na casa de parentes ou amigos).