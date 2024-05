Carlo Ancelotti conversa com Vini Jr - Foto: JOSE JORDAN / AFP

Publicado 10/05/2024 15:29

Espanha - Fazendo uma temporada espetacular, Vini Jr cada vez mais se coloca como um dos favoritos para vencer a Bola de Ouro. Para Carlo Ancelotti, seu treinador no Real Madrid, o prêmio é questão de tempo.

"Creio que Vinicius está indo bem. Falta a final da Liga dos Campeões e logo tem a Copa América, mas creio que está muito próximo. Se terminar bem com a final e também com a Copa América, acredito que pode ganhar (a Bola de Ouro)", declarou Ancelotti.

O lobby para ele ganhar a Bola de Ouro, entre companheiros e torcedores, vem crescendo a cada atuação do camisa 7 no clube espanhol, principalmente na Liga dos Campeões.

"Tenho a dizer que quero ganhar outra Champions League e que eu posso fazer grandes coisas nessa temporada. E depois tem tudo com a seleção brasileira. Todo mundo fala da Bola de Ouro, mas sou muito tranquilo. Se tiver que ser, virá no momento certo", disse o atacante à TNT Sports, após o duelo com o Bayern.

Com o título do Campeonato Espanhol garantido, o Real Madrid agora vira suas atenções para a final da Liga dos Campeões, onde enfrenta o Borussia Dortmund, no dia 1º de junho, no Estádio de Wembley, na Inglaterra, às 16h (horário de Brasília).