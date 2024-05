Vini Jr é o grande destaque da campanha do Real Madrid na Liga dos Campeões 2023/24 - Oscar del Pozo/ AFP

Publicado 09/05/2024 13:17

até os adversários se renderam ao grande momento vivido pelo atacante ex-Flamengo.

Vini Jr foi o destaque da classificação do Real Madrid para a final da Liga dos Campeões, ao marcar dois gols no 2 a 2 do jogo de ida e ser eleito o melhor em campo na vitória por 2 a 1 sobre o Bayern de Munique , na quarta (8). Diante do bom desempenho,

"Ele é um jogador incrível. Para mim é, talvez, o melhor do mundo. É extremamente rápido e bom com a bola. Ele pode fazer gols no um contra um. Então eu tinha que ser muito, muito afiado, muito concentrado. O que eu digo é que ele é um jogador incrivelmente bom", elogiou o zagueiro De De Ligt em entrevista à ESPN.



Mesma opinião tem Joselu, companheiro de Vini Jr e herói da classificação ao marcar os dois gols da virada do Real Madrid no fim. "Vini vai ganhar a Bola de Ouro, ele é super importante para a gente, desequilibra os adversários, é muito decisivo. Quando está em um bom dia, é o melhor".



Apesar da discussão sobre ser eleito o melhor do mundo e a possibilidade de ganhar o troféu Bola de Ouro, Vini Jr prefere manter os pés no chão.



"Tenho a dizer que quero ganhar outra Champions League e que eu posso fazer grandes coisas nessa temporada. E depois tem tudo com a seleção brasileira. Todo mundo fala da Bola de Ouro, mas sou muito tranquilo. Se tiver que ser, virá no momento certo", disse o atacante à TNT Sports.