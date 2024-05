Medel durante treino do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 14/05/2024 07:51

Rio - Sem espaço desde a saída de Ramón Díaz, o chileno Gary Medel, de 36 anos, aguarda a chegada do novo treinador para definir seu futuro no Vasco. O veterano acredita que poderá voltar a ter oportunidades com a mudança no comando técnico do clube carioca. As informações são do jornalista chileno José Tomás Fernández.

Jogador de confiança de Ramón Díaz, Medel vive um momento conturbado no dia a dia do Vasco. O chileno tem enfrentado rejeição de boa parte do elenco desde que agrediu o atacante Cauã Paixão, de 19 anos, em janeiro. O treinador argentino o manteve como titular, porém, após sua saída, o veterano perdeu espaço.



Medel acredita que ainda pode contribuir no atual elenco, porém, caso não receba oportunidades deverá deixar o Vasco. O chileno tem contrato até o fim de 2024. No total, ele atuou em 32 jogos pelo Cruz-Maltino e não fez gols.



O Vasco tem acerto com o treinador Álvaro Pacheco, que comanda o Vitória de Guimarães. Segundo o jornal "A Bola", de Portugal, ele comandará o time contra o Arouca, no próximo sábado (18), pela última rodada do Campeonato Português, antes de assumir o Cruz-Maltino.