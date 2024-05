Vegetti voltou a balançar redes após três partidas sem marcar pelo Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Vegetti voltou a balançar redes após três partidas sem marcar pelo VascoLeandro Amorim / Vasco

Publicado 14/05/2024 17:23

voltar a vencer após cinco partidas. Pablo Vegetti voltou a ser decisivo para o Vasco ao fazer o segundo gol no 2 a 1 sobre o Vitória , domingo (12) em São Januário. Além de encerrar jejum de três jogos sem marcar, o centroavante deu mais tranquilidade ao time, que chegou a fazer 2 a 0 e sofreu um gol na parte final, para

"Para nós era muito importante voltar a ganhar e em nossa casa, com nossa torcida. O grupo necessitava de uma vitória como essa", afirmou Vegetti à Vasco TV, também comentando sobre o nono gol marcado em 20 partidas na temporada:



"Vai ser algo que eu sempre vou buscar, porque, em minha posição de centroavante, as pessoas sempre pedem gols, mas agradeço muito pela vitória, que é o que mais importa".



Após a vitória no domingo, Vegetti ainda teve um rápido encontro com a atacante do time feminino Mavi, que celebrou seus últimos gols fazendo a comemoração marcante do argentino, imitando um pirata.



O atacante agradeceu pela homenagem, enquanto Mavi brincou de pegar as boas energias do artilheiro Vegetti.



"Muito obrigado pela comemoração. Eu a conheci no evento da nova camisa, tiramos uma foto fazendo pirata e ela comemorou assim. Deu muita sorte", disse o argentino.