Deco é o diretor esportivo do BarcelonaPau Barrena / AFP

Publicado 13/05/2024 17:17 | Atualizado 13/05/2024 17:18

Espanha - Diretor esportivo do Barcelona, o ex-jogador Deco foi questionado na tarde desta segunda-feira (13), antes do jogo contra a Real Sociedad, sobre as notícias sobre a possível saída de Vítor Roque do clube catalão. O ex-meia do Fluminense se mostrou irritado sobre as informações veiculadas, mas não garantiu a permanência do jovem atacante para a próxima temporada.