Antero Greco comandou o programa esportivo SportsCenter ao lado de Paulo Soares por anosReprodução

O jornalista Antero Greco, de 69 anos, tem quadro de saúde "estável e delicado", segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Beneficência Portuguesa, localizado na região central de São Paulo, onde o profissional está internado para o tratamento de um tumor no cérebro . De acordo com o comunicado, o paciente encontra-se na unidade de terapia semi-intensiva e está recebendo "todo o suporte necessário".

Na última semana, o apresentador e narrador Paulo Soares, popularmente conhecido como Amigão, publicou um relato emocionado sobre Antero na coluna do jornalista Juca Kfouri, no Uol. Ele revelou que o colega vem lutando contra a enfermidade desde 2022, mas que "agora não há mais o que fazer" e o profissional vive seus "dias finais".



"Muito triste e difícil. Imaginávamos ainda voltar a bancada do SportsCenter. Nosso sonho acabou. Vamos enviar luz e paz para que seja uma passagem tranquila. Um amigo doce, querido, divertido e muito inteligente", escreveu Paulo Soares, em texto intitulado "Antero Greco Vive". Os dois marcaram época no comando do programa "SportsCenter", na ESPN Brasil, e mantiveram a amizade nos últimos anos.



Antero passou mal ao vivo, durante o "SportsCenter", em setembro de 2022. Após exames e o início do tratamento com quimioterapia e radioterapia, ele voltou a trabalhar ocasionalmente nos estúdios da ESPN, em maio do ano passado. Desde então, o profissional diminuiu a frequência de suas participações na programação do canal esportivo.



Além da ESPN, o jornalista acumula trabalhos como colunista e editor de Esportes do Estadão. Ao longo de sua trajetória, especialmente na televisão, ficou conhecido pelo bom humor durante as transmissões, especialmente ao lado de Paulo Soares.