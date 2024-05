Carlo Ancelotti - AFP

Carlo AncelottiAFP

Publicado 13/05/2024 15:20

Rio - Campeão espanhol e na final da Liga dos Campeões, Carlo Ancelotti vive um momento especial no comando do Real Madrid. Em entrevista coletiva, o italiano, de 62 anos, citou a boa fase no clube espanhol, mas reforçou que conhece bem a dinâmica do futebol.

"Estou melhor do que nunca, a lua de mel continua. Estou contente e animado pelo que pode acontecer. São entrevistas coletivas sem pressão, vocês (jornalistas) estão muito carinhosos. Este é o único problema, que sei que, mais cedo ou mais tarde, a paulada chega. Enquanto ela não vem, eu aproveito", afirmou em entrevista coletiva nesta segunda.



O Real Madrid está há 22 jogos sem perder. Na temporada ao todo, são 39 vitórias, 10 empates e apenas duas derrotas até o momento. Apenas o Atlético de Madrid conseguiu derrotar o campeão da La Liga na temporada. As duas derrotas foram no Metropolitano, na sexta rodada do Espanhol, em setembro do ano passado, e nas oitavas de final da Copa do Rei, em janeiro.



Antigo sonho da seleção brasileira, Ancelotti renovou seu contrato com o Real Madrid até junho de 2026. O clube espanhol irá disputar a final da Liga dos Campeões no próximo dia 1º.