Cuca - Gustavo Oliveira/Athletico-PR

Publicado 13/05/2024 14:25

Rio - Treinador do líder do Brasileiro, Cuca, defendeu a paralisação do Brasileiro por conta da tragédia que vive o Rio Grande do Sul, por conta das enchentes. O treinador ressaltou, além de todo o drama no estado, a situação envolvendo Grêmio, Juventude e Internacional, que tiveram seus jogos adiados.

''Eu sempre tento me colocar no lugar das pessoas para poder fazer um julgamento. Eu penso que se eu tivesse algum familiar lá, como estaria a minha cabeça? Eu acho que temos que pensar nisso. Futebol ano que vem vai ter, no outro também, em um mês vai ter... Os times que estão acumulando jogos para frente, o que vai acontecer com eles? Você acha que eles vão chegar e jogar sem treino? Vai estourar jogador'', afirmou no último domingo, após vitória sobre o Athletico-PR, em Barueri.



Além do momento técnico favorável do Athletico-PR, Cuca também ignorou a opinião do presidente do clube paranaense, Mario Celso Petraglia, que apesar de oferecer o CT, em Curitiba, para os clubes gaúcho, foi contra a paralisação.



''Essa sequência maluca que eles vão ter não ter isonomia, não ter igualdade no campeonato. Eu não fui perguntado e nem combinei nada com ninguém, mas na minha opinião, tem que ser justo e tem que parar. Tem coisas mais importantes, infelizmente, acontecendo. Muitos clubes precisam dessa verba para seguir em diante. Tem muita gente que vai falar: 'Ah, vai parar o campeonato então vocês vão lá ajudar?'. Nós vamos nos solidarizar mais ainda com eles, como irmãos que somos. Essa é a minha opinião. Eu sei que você não me perguntou, mas tenho que falar'', completou.