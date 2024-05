Arena do Grêmio ficou alagada após fortes chuvas em Porto Alegre - Carlos Fabal / AFP

Publicado 13/05/2024 13:02

O vice de futebol do Grêmio, Antônio Brum, criticou a CBF pela data escolhida para realizar uma reunião extraordinária do Conselho Técnico, para discutir a paralisação do Brasileirão. O dirigente não se conformou com o encontro entre os presidentes dos 20 clubes estar marcado apenas para 27 de maio, quando acaba o prazo de adiamento das partidas de Grêmio, Internacional e Juventude

Além do trio, outros clubes gaúchos de divisões inferiores também não jogaram. Até o momento, quase 90 jogos foram adiados em competições nacionais e continentais.



"Que tipo de brincadeira de mau gosto é essa, CBF? Vocês realmente não entenderam o que estamos passando por aqui", escreveu Brum na rede social X (antigo Twitter).



Discutir a paralisação do Brasileirão no dia 27/05? Que tipo de brincadeira de mau gosto é essa CBF? Vocês realmente não entenderam o que estamos passando por aqui! https://t.co/iRU0Z0qHBg — Antonio Brum (@antoniobrum10) May 13, 2024

Os três clubes gaúchos, com o apoio da federação gaúcha, pedem que o Brasileirão seja paralisado por até três rodadas, por causa da tragédia no Rio Grande do Sul decorrente de fortes chuvas nas últimas semanas. Grêmio e Internacional tiveram centros de treinamentos e estádios alagados, e estão sem treinar.

Os três clubes gaúchos, com o apoio da federação gaúcha,, por causa da tragédia no Rio Grande do Sul decorrente de fortes chuvas nas últimas semanas. Grêmio e Internacional tiveram centros de treinamentos e estádios alagados, e estão sem treinar.

O Ministério do Esporte também fez o pedido de paralisação, o que obrigou a CBF a solicitar a todos os clubes da Série A a se manifestarem. Há uma divisão entre os favoráveis e os contrários, o que deixou a CBF sem definir a situação.

Em nota divulgada no domingo (12) para convocar a reunião do Conselho Técnico, a CBF afirmou que os clubes "vão deliberar sobre aspectos técnicos das competições bem como a situação de registro e transferência de atletas, questões jurídicas com relação aos acessos às competições internacionais como Libertadores, Sul-Americana e Mundial de Clubes e questões de direitos de transmissão e patrocínios".