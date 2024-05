Vini Jr. - AFP

Publicado 13/05/2024 10:02

Rio - Campeão espanhol, o Real Madrid fez a festa da conquista nas ruas da capital espanhola no último fim de semana. O atacante Vini Jr., de 23 anos, um dos principais jogadores do elenco, ressaltou a importância da taça, e afirmou que era servirá de incentivo para a final da Liga dos Campeões.

"Estou ao lado do "Belligol", como falam no Brasil. Estou muito feliz de poder viver isso com os jogadores e com a torcida. Isso vai nos dar muita energia para ganhar a Champions", afirmou em entrevista à Real Madrid TV.



O clube espanhol irá encarar o Borussia Dortmund, no próximo dia 1º, em Wembley, na Inglaterra, pelo 15º título da Liga dos Campeões. O Real é disparado o maior vencedor da competição, tendo o Milan com sete conquistas em segundo lugar.



Considerado um azarão na decisão, o Borussia Dortmund já conquistou o título em uma oportunidade em 1997. Em 2013, o clube alemão eliminou o Real Madrid e chegou na final da competição, pela última vez, sendo derrotado pelo Bayern.