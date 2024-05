Sherif Lawal morreu durante sua primeira luta profissional no boxe - Reprodução

Sherif Lawal morreu durante sua primeira luta profissional no boxeReprodução

Publicado 13/05/2024 15:22

Rio - O boxeador britânico Sherif Lawal, de 29 anos, morreu no ringue durante sua primeira luta profissional, no último domingo (12), no Harrow Leisure Centre, em Londres. O atleta desmaiou no início do quarto assalto após ser atingido na têmpora pelo adversário Malam Varela.

O árbitro chegou a abrir contagem para desclassificar Lawal, mas parou ao perceber a gravidade do estado do lutador. Um desfibrilador foi utilizado no ringue por 20 minutos para reanimar o atleta, que foi levado ao hospital, mas não resistiu.

Segundo o jornal inglês "The Sun", Lawal sofreu uma pancada forte no fim do terceiro assalto. No entanto, decidiu seguir no combate e caiu sozinho, de cócoras, no último assalto.

A luta entre Sherif Lawal e Malam Varela abriu a noite do evento "Clash of the Titans". Por conta da tragédia, o restante das lutas foram canceladas.

"Este foi um incidente trágico e minhas profundas condolências vão para a família de Sherif. É um momento difícil para todos os envolvidos na fraternidade do boxe e estamos tentando absorver o que aconteceu. Ninguém quer ver algo assim em nenhum esporte. Sherif era um grande boxeador e um grande homem. Agora está nas mãos do Conselho e eles vão avaliar o incidente", declarou Costakis Evangelou, promoter do Clash of The Titans, em entrevista ao "The Sun".

Sherif Lawal iniciou sua trajetória no boxe em 2018. No ano passado, disputou o Campeonato Nacional de Elite e só conseguiu se profissionalizar em 2024.