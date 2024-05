Silvio Luiz - Reprodução

Silvio LuizReprodução

Publicado 14/05/2024 08:55 | Atualizado 14/05/2024 09:01

São Paulo - O narrador Silvio Luiz, de 89 anos, está intubado e em coma induzido, no hospital Alemão Oswaldo Cruz, em Bela Vista, bairro do centro de São Paulo. Ele vem sendo acompanhado desde a última quarta-feira, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), da casa de saúde.

Silvio Luiz se sentiu mal durante a transmissão digital da Record na final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Santos, no último dia 7 de abril. Na ocasião, o narrador acabou internado até o último dia 30, passou por exames, e foi liberado.



O veterano foi colocado em coma pelos médicos, após passar por um problema nos rins. Por conta da idade avançada, Sílvio Luiz não pode fazer hemodiálise, tratamento para pacientes com insuficiência renal.



O narrador iniciou sua carreira em 1952 pela Rádio São Paulo. Na televisão, Silvio Luiz passou pela Record, Rede TV!, SBT e Band. Desde 2022, Silvio é a voz das transmissões digitais do Paulistão da Record no portal R7 e no PlayPlus, ao lado dos humoristas Bola e Carioca.