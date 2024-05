Diego Hernández - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 14/05/2024 09:13 | Atualizado 14/05/2024 10:30

Rio - Afastados por indisciplina da viagem para o Peru, onde o Botafogo enfrenta o Universitario, pela Libertadores, os meia Óscar Romero e Diego Hernández deverão se reintegrados rapidamente ao elenco alvinegro. De acordo com informações do portal "GE", os estrangeiros devem ficar à disposição contra o Corinthians, no próximo domingo.

Os dois jogadores deverão receber uma multa do clube carioca, e treinar em separado no Espaço Lonier, CT do clube, pelos próximos três dias. Porém, o afastamento deverá ser reduzido. Os dois jogadores vivem bom momento sob o comando de Artur Jorge.



Óscar Romero estava, inclusive, cotado para ganhar vaga de titular. Ele deu duas assistências nos últimos dois jogos do Botafogo. Diego Hernández também estava tendo mais espaço. O uruguaio virou opção recorrente vindo do banco de reservas nos últimos jogos.



A dupla foi afastada por levar mulheres ao hotel em que o Botafogo estava concentrado após o empate contra o Fortaleza. Com isso, os dois acabaram retornando ao Rio e ficaram de fora da viagem para Lima.