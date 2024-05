Da esquerda para a direita, Hellen Lima, musa do Flamengo, Jo Freiman, musa do Botafogo, Dessinha, musa do Vasco, e Leonna Vasquez, musa do Fluminense - Reprodução / Instagram

Publicado 14/05/2024 13:50

Rio - O Campeonato Brasileiro já começou e além dos jogadores em campo, os quatro grandes do Rio de Janeiro estão sendo representados também por quatro belas mulheres. O concurso Musa do Brasileiro começou, tendo a participação de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco.

O Botafogo está sendo representado por Jo Freiman, o Flamengo tem Hellen Lima como sua musa. O Fluminense conta com a modelo Leonna Vasquez representando suas três cores. O Vasco é representado por Dessinha.