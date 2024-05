Jorge Jesus é o técnico do Al-Hilal - Fayez Nureldine/AFP

Publicado 20/05/2024 09:07

Arábia Saudita - Jorge Jesus está mais perto de permanecer no Al-Hilal. As partes avançaram nas negociações e já resolveram a questão financeira. Agora, falta a definição da duração do novo vínculo. O clube saudita oferece um contrato que vai até junho de 2026. O português, porém, prefere estender apenas por mais uma temporada.

A tendência é que tudo seja resolvido nesta semana e que Jesus assine o novo acordo até sexta-feira. A informação é do jornal "Maisfutebol", de Portugal.

Sob o comando de Jorge Jesus, Al-Hilal conquistou a Supercopa Saudita e o Campeonato Saudita. Além disso, nesta temporada, o time engatou a maior sequência de vitórias seguidas da história do futebol. No total, foram 34 triunfos consecutivos