Jorge Jesus tem contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, até o final de junho - Divulgação / Al-Hilal

Publicado 04/05/2024 11:59

Arábia Saudita - O treinador Jorge Jesus deixou o seu futuro no Al-Hilal em aberto. Ele, que tem contrato com o clube árabe até o final de junho, afirmou que não sabe qual será seu destino no futuro. Entretanto, o ex-técnico do Flamengo esquivou qualquer preocupação sobre o assunto e disse que seu foco está em ganhar títulos pela equipe.

"O meu contrato expira no final da temporada (fim de junho) e não sei qual será o meu destino, mas atualmente o meu foco está em conquistar títulos. Não estou a pensar no meu contrato, estou a pensar no campeonato.", afirmou Jorge Jesus, em entrevista após a vitória do Al-Hilal sobre o Al-Taawuon por 3 a 0.

O Al-Hilal está muito próximo de garantir o título do Campeonato Saudita com três rodadas de antecedência. Para isso, o Al-Nassr, treinado por Luís Castro, não pode vencer do Al-Wehda neste sábado (4), e a equipe treinada por Jorge Jesus precisa vencer o Al-Ahli na próxima segunda-feira (6).

Além disso, o Al-Hilal também disputará a final da Copa do Rei Saudita. A equipe treinada por Jorge Jesus enfrentará o Al-Nassr, provavelmente no dia 31 de maio (data e horário ainda não estão definidos).