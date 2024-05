Álvaro Pacheco, de 52 anos, é o novo treinador do Vasco - Divulgação / Vitória SC

Publicado 20/05/2024 19:15

Rio - Com a chegada do treinador português Álvaro Pacheco ao Vasco , o Brasileirão passa a ter metade dos técnicos estrangeiros. Ao todo, são exatamente dez profissionais de fora do país na Série A. Entre eles, alguns já conhecem o futebol nacional como a palma da mão e, outros, ainda buscam se adaptar.

No Rio de Janeiro, o Botafogo também conta com o trabalho de um comandante português: Artur Jorge, que chegou ao clube para esta temporada e tem bom desempenho até o momento. São sete vitórias, um empate e somente três derrotas no total.

Já em São Paulo, todos os treinadores dos times que disputam a Série A são estrangeiros: Abel Ferreira (Palmeiras), António Oliveira (Corinthians), Pedro Caixinha (Red Bull Bragantino) e Luis Zubeldía (São Paulo).

Abel Ferreira faz um grande trabalho de longo prazo no Palmeiras. Ele está no clube há mais de quatro anos e conquistou títulos importantes em sua trajetória no Brasil - Libertadores (2), Campeonato Brasileiro (2), Recopa Sul-Americana e Copa do Brasil. Outro que está há muito tempo em São Paulo é Pedro Caixinha, do Red Bull Bragantino. Já são mais de 90 jogos no comando da equipe.

António Oliveira, do Corinthians, e Luis Zubeldía, do São Paulo, foram contratados para a temporada 2024.

Em Minas, o argentino Gabriel Milito é o técnico do Atlético-MG. Ele também chegou ao Brasil recentemente e vive ótimo início de trabalho, com oito vitórias em 13 partidas. Petit, treinador do Cuiabá, é mais um que apresenta bom começo: são três jogos invicto no comando do time.

Assim como Abel Ferreira e Pedro Caixinha, os treinadores Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, e Eduardo Coudet, do Internacional, estão em seus respectivos clubes há mais tempo. O comandante do Leão está no clube desde 2021 e, o do Colorado, chegou na metade do ano passado.

Confira a lista de técnicos estrangeiros do Brasileirão:

. Abel Ferreira - Palmeiras

. Álvaro Pacheco - Vasco

. António Oliveira - Corinthians

. Artur Jorge - Botafogo

. Eduardo Coudet - Internacional

. Gabriel Milito - Atlético-MG

. Juan Pablo Vojvoda - Fortaleza

. Luis Zubeldía - São Paulo

. Pedro Caixinha - Red Bull Bragantino

. Petit - Cuiabá