Adryan era tratado como uma das grandes revelações da base do Flamengo Reprodução

Publicado 20/05/2024 18:12

Rio - A Portuguesa anunciou, na tarde desta segunda-feira (20), um velho conhecido do futebol carioca. A Lusa acertou a contratação do meia Adryan, de 29 anos, revelado nas categorias de base do Flamengo. Ele estava no ABC-RN e chega para reforçar a equipe na disputa da Série D do Brasileirão.

TEM NOVIDADE NA LUSA!

A Portuguesa acertou nesta segunda-feira (20), a contratação do meia Adryan, de 29 anos, revelado nas categorias de base do Flamengo e com passagens na Europa. O atleta estava no ABC-RN, nesta temporada e chega para reforçar a Lusa.



Lembre dele, torcedor? pic.twitter.com/dqQHG0uQpG — Portuguesa Rio (@portuguesarjofc) May 20, 2024

O jogador foi tratado como uma das maiores promessas da base rubro-negra na última década. Adryan foi apelidado, inclusive, de "Novo Zico", porém não atingiu todo o potencial previsto. Na sua carreira, possui passagens pela Europa em times como o Cagliari, da Itália, e o Leeds United, da Inglaterra.

Adryan estava no ABC-RN, seu último clube, desde o mês de março e fez apenas dois jogos pelo Elefante da Frasqueira.



Após terminar o Campeonato Carioca em sétimo, a Portuguesa mira o acesso para a Série C. Atualmente se encontra em quarto no Grupo F da quarta divisão, com uma vitória e três empates. O próximo compromisso pelo torneio é no sábado (25), às 15h30, contra o Audax, também do Rio.