Neymar em treinamento pelo Al-Hilal - Divulgação / Al-Hilal

Neymar em treinamento pelo Al-HilalDivulgação / Al-Hilal

Publicado 20/05/2024 17:41

Arábia Saudita - O Al-Hilal, da Arábia Saudita, se prepara para fazer mais uma janela de transferências de peso. Após contratar nomes como Neymar e Malcom no meio do ano passado, o clube saudita monitora a situação do atacante Richarlison, do Tottenham. As informações são da "ESPN".

A saída do camisa 9 da Seleção na última Copa do Mundo está sendo debatida dentro do clube inglês. Richarlison não é unanimidade no Tottenham, e, por mais que algumas figuras internas defendam a permanência do brasileiro nos Spurs, o clube não negará uma oferta generosa pelo atacante.

Segundo a imprensa inglesa, Richarlison é desejo antigo de Jorge Jesus, que já tentou a sua contratação em janeiro desse ano. A oferta, entretanto, foi recusada pelo Tottenham.

Richarlison viveu uma temporada 2023/24 turbulenta, principalmente devido as lesões. Entretanto, o brasileiro teve uma boa reta final de Campeonato Inglês e fechou a temporada com 12 gols marcados e quatro assistências feitas em 31 jogos.



O atacante, inclusive, estava nos planos de Dorival Júnior para a disputa da Copa América, em junho. Porém, uma nova lesão tirou Richarlison da lista final da Seleção, e ele não jogará a competição continental.