Julia Kudiess em ação pela seleção brasileira feminina de vôlei contra a SérviaMaurício Val/FV Imagens/CBV

Publicado 20/05/2024 18:58

Rio - A central Julia Kudiess já é desfalque certo na seleção brasileira feminina de vôlei para os Jogos Olímpicos de Paris. A jogadora sofreu uma lesão no joelho direito durante a partida contra a Sérvia, no último domingo (19), pela Liga das Nações, e não terá condições de voltar ao time a tempo de competir na capital francesa a partir do dia 26 de julho. Nas redes sociais, a jogadora publicou mensagem se despedindo do elenco no ciclo.



"Hoje eu me despeço desse ciclo tão especial que marca minha vida! A minha gratidão é eterna à todos que acreditaram em mim, torceram e estiveram ao meu lado! Estarei torcendo muito para esse time e principalmente pelas mulheres incríveis que tenho o prazer em partilhar a quadra", afirmou.



Julia se machucou ainda no primeiro set, com apenas 10 minutos de quadra. Após finalizar um ponto, ela caiu de mal jeito ao pisar na base da cadeira do árbitro principal e sentiu a lesão. Do banco, a jogadora chorou durante praticamente toda a partida, que terminou com 3 sets a 0 para as comandadas de Zé Roberto.



Em comunicado, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) informou que os exames mostraram uma lesão ligamentar do joelho direito e microfratura do platô tibial. Ela iniciou tratamento junto ao departamento médico do Minas Tênis Clube, sua equipe na Superliga.



Na primeira semana, disputada no Maracanãzinho, o Brasil saiu invicto com quatro vitórias sobre Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos e Sérvia. A delegação segue para Macau, na China, onde enfrentará Japão, Holanda, Itália e Tailândia a partir do dia 28.