Publicado 20/05/2024 11:00 | Atualizado 20/05/2024 12:08

Mario Balotelli fica livre no mercado em junho e deseja jogar pelo Boca Juniors., o atacante italiano, que atualmente defende Adana Demirspor, da Turquia, voltou a cavar uma vaga no gigante argentino, assim como fez em 2022

"Neste ano termino o contrato e ficarei livre. Prefiro o Boca ao River. Meu sonho é jogar na Bombonera", disse.



durante uma live no canal do ex-jogador argentino Aguero. Ex-companheiros de Manchester City, os dois acompanharam

A declaração de Balotelli aconteceu no domingo (19),. Ex-companheiros de Manchester City, os dois acompanharam a vitória por 3 a 1 sobre o West Ham que garantiu o título do Campeonato Inglês

Aguero aproveitou para deixar um recado por mensagem de áudio para Riquelme, presidente do Boca Juniors, para ajudar o italiano de 33 anos:

"Olá, Romi. Bom, estou aqui vendo o City x West Ham com Mario Balotelli e te conto que o sonho dele é jogar pelo Boca. Agora é com você. Em junho fica livre".

El Kun le mandó un audio a Román ¡para que Balotelli juegue en Boca!



Atualmente, o Boca conta com outro atacante de renome, Cavani, e tem boas chances de garantir uma vaga no Mundial de Clubes de 2025, via ranking da Conmebol. Para isso, um clube argentino que não seja o River Plate não pode conquistar a Libertadores deste ano.