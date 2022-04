Balotelli - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 26/04/2022 19:55

Rio - O atacante italiano Mario Balotelli, atualmente no Adana Demirspor, da Turquia, revelou que pode se transferir em breve para o futebol Sul-Americano. O atleta, que chegou a negociar com o Flamengo em 2019, fez uma live com o ex-jogador Sergio Aguero e revelou uma admiração especial pelo Boca Júniors, da Argentina. Veja:

"Si me llama Román, yo arreglo..."



BALOTELLI QUIERE JUGAR EN BOCA. GESTIÓN @AGUEROSERGIOKUN.



Sumate a la Watch Party de #ElKunEnStarPlus --> https://t.co/SiEIO9BGCI pic.twitter.com/4HDpmH9kBB — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) April 26, 2022

"Um clube argentino que você gosta?", perguntou Aguero.



"Boca. Gostaria de jogar no Boca", respondeu Balotelli.



"e se Román (Riqueme) ligar para você?", perguntou o ex-atacante.

"Eu vou, se (o Riquelme) me chamar. Toda criança que cresceu na Europa cresceu assistindo vídeos de Maradona e Riquelme no Boca. Eu conheci o Boca por causa de Maradona e Riquelme. Eu sempre disse que, em algum ano, eu jogaria lá", disse Mario Balotelli.



No entanto, ainda não há indícios de uma possível movimentação do Boca Juniors para contratar o atacante. Balotelli, inclusive, possui contrato com o Adana Demirspor até a metade de 2024. Na atual temporada, o jogador disputou 30 partidas, marcou 13 gols e deu seis assistências.