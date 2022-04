Gabriel Jesus comemora seu gol na vitória do Manchester City por 4 a 3 sobre o Real Madrid - Paul ELLIS / AFP

Publicado 26/04/2022 18:14 | Atualizado 26/04/2022 18:17

Foi um grande jogo de futebol, com direito a lindos gols e muita emoção na Inglaterra. Empurrado pelos torcedores, o Manchester City dominou as ações e criou inúmeras chances, podendo inclusive definir o confronto da semifinal da Liga dos Campeões. Mas o Real Madrid mostrou força, buscou os gols na recuperação e o placar de 4 a 3 ficou de bom tamanho. Agora, a decisão do finalista será no Santiago Bernabéu, na próxima quarta-feira, dia 4.



Benzema foi um dos destaques do confronto, marcando duas vezes e deixando o Real vivo na disputa. Ao seu lado, Vinicius Jr marcou um belo gol, enquanto Gabriel Jesus balançou as redes pelo City. De Bruyne, Phil Foden e Bernardo Silva também marcaram.



Um Manchester City fulminante chegou a fazer 2 a 0 com apenas 10 minutos de jogo. Logo no início, De Bruyne abriu o placar de cabeça. E Gabriel Jesus, que fez ótimo primeiro tempo, ampliou. O clube inglês seguiu muito melhor em campo, aproveitando os espaços deixados pelo adversário e só não ampliou porque perdeu duas grandes chances. Mas em uma semifinal contra o Real Madrid não se pode desperdiçá-las. Como castigo, os espanhóis, mesmo em dificuldade para atacar, mostraram o porquê: Benzema diminuiu aos 33.



Após o intervalo, o City seguiu muito incisivo e mandou uma bola na trave logo no primeiro minuto, antes de fazer o terceiro com Phil Foden, aos 8, em grande jogada der Fernandinho, que roubou a bola de Vinicius Jr e foi à linha de fundo cruzar. Dois minutos depois, o brasileiro do Real deu o troco no volante, ganhou a disputa e só foi parar no fundo das redes, em belo gol.



O jogo seguiu muito aberto, com o City chegando com mais perigo, até que Bernardo Silva aproveitou desatenção dos jogadores do Real e marcou um lindo gol de fora da área. Mas os espanhóis não desistirem e conseguiram diminuir mais uma vez, com Benzema cobrando pênalti e deixando a disputa em aberto.

Os ingleses podem empatar em Madrid que se classificam. Se os espanhóis vencerem por um gol, a disputa irá para a prorrogação. Dois ou mais e o Real disputará nova final da Liga dos Campeões.