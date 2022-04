Abel Braga pressionado - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Em uma partida abaixo tecnicamente, o Fluminense empatou em 0 a 0 com Unión Santa Fe, no Maracanã, pela terceira rodada da primeira fase da Copa Sul-Americana. O resultado, que causou vaias e revoltas dos tricolores nas arquibancadas do Maracanã, teve um gosto ainda mais amargo porque Fred desperdiçou um pênalti aos 52 minutos do segundo tempo.

Na etapa inicial, o Fluminense teve mais posse de bola, mas não conseguiu agredir o Unión Santa Fe na etapa inicial. O Tricolor teve uma ótima chance com Marlon nos primeiros instantes da partida, quando o lateral recebeu lançamento pela esquerda, tirou do goleiro e tocou para o gol, mas acabou finalizando pra fora. Mas a melhor chance do jogo foi dos argentinos, que viram Jonatan Álvez chutar para fora na cara do gol, após contra-ataque.

O Tricolor até ficou com a bola, mas não conseguiu encontrar espaços em um Unión fechadinho. O time de Abel Braga também mostrou, nos primeiros 45 minutos iniciais, que careceu de criatividade para buscar jogadas de perigo.

Para o segundo tempo, Abelão mexeu no time: tirou Caio Paulista e colocou Fred. Ou seja, o treinador, novamente, arriscou na dupla "Cano e Fred". Porém, nos minutos iniciais, quem balançou a rede foi o Unión Santa Fe, mas, para a sorte do Fluminense, o gol foi anulado. Aos dois minutos, Polenta chutou, Fábio fez boa defesa. Na sobra, Álvez colocou a bola para dentro da rede, mas foi marcado o impedimento.

Aos 24 minutos, o lance emblemático e que resume muito bem o Fluminense na partida. Calegari recebeu pelo lado direito, mas não conseguiu dominar e deixou a bola sair pela linha lateral. Que cena pífia no Maracanã.

Aos 37, o Unión chegou perigo mais uma vez. Blasi carregou pela direita e cruzou rasteiro para área, mas Luccas Claro fez o corte e afastou o perigo. Nos últimos minutos e nos acréscimos, o Fluminense tenou a vitória na base do abafa, jogando a bola na área, mas sem sucesso.

Nas arquibancadas, as quase 12 mil pessoas presentes no Maracanã, protestavam e chamavam o time de "sem vergonha". Eis que, aos 47 minutos, o árbitro marcou pênalti para o Fluminense. Cano fez jogada pela direita e levantou bola na área, Juárez encostou a mão na bola, e o árbitro marcou a penalidade máxima. Como não tem VAR, a reclamação dos jogadores do time argentino foi em vão.

Depois de muita confusão e discussão, o atacante Fred chamou a responsabilidade, pegou a bola para bater e... perdeu, aos 52 minutos, aumentando ainda mais a revolta dos torcedores no Maracanã. Logo após o apito final, os tricolores não perdoaram e xingaram muito os jogadores e a diretoria.

Com o resultado, o Fluminense fica com quatro pontos e na terceira colocação do Grupo H da Sul-Americana, ficando atrás de Unión Santa Fe e Junior Barranquila.