Paulo Henrique Ganso, meia do Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 26/04/2022 17:25

Rio - O meio-campista Paulo Henrique Ganso, um dos mais experientes do Fluminense, fez uma análise sobre o desempenho da equipe nas últimas partidas. O camisa 10, inclusive, admitiu que o Tricolor não vem tendo bons resultados, e disse que tem a obrigação de ir a frente e buscar o resultado no duelo contra o Unión Santa Fé.

"A equipe tem que melhorar em relação ao que jogou nas últimas partidas, claro. A gente tem consciência disso. Jogando no Fluminense, a gente tem que sempre vencer, atacar o adversário e nesse jogo não será diferente", disse Ganso.



Vale destacar que, na Copa Sul-Americana, apenas o primeiro colocado de cada grupo se classifica para as oitavas de final. Os oito que completam a próxima etapa são os que terminam em terceiros lugares nos seus grupos da Copa Libertadores.

Atual líder do grupo H, o Fluminense enfrentará o Unión Santa Fé, segundo colocado do grupo, nesta terça-feira (26), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã. O confronto será válido pela terceira rodada da fase de grupos da competição.