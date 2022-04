Fred em último duelo entre Fluminense e Santa Fe, em maio de 2021, pela Libertadores - Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC

Publicado 26/04/2022 14:53

Com duelo marcado para esta terça-feira entre Fluminense e Unión Santa Fe, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, às 21h30, no Maracanã, os jogadores do time argentino podem ter motivo para demonstrar confiança. Cerca de 30 ônibus com torcedores do clube viajaram para assistir o duelo em solo carioca e, em entrevista ao site “Rádio Gol”, o goleiro da equipe, que é uruguaio, analisou o confronto:

“Não conseguimos vencer os últimos três jogos, mas se você se amarrar ao passado, acho que não é algo positivo enfrentar o que está por vir. Nós queremos fazer história e fazer as coisas bem no Brasil”, disse e emendou:

“Estou percebendo a recepção que estamos tendo aqui, cheio de gente do lado de fora do hotel, para mim também é um evento importante para jogar esse tipo de jogo e em um estádio emblemático para os uruguaios", comentou sobre o acompanhamento do povo Tatengue.

Os 'hermanos' tiveram uma amostra do apoio que irão receber de seus fãs no Maracanã e cantaram com diversos torcedores na porta da concentração do elenco na cidade. Confira o vídeo: