Felipe Melo passou por cirurgia no joelho direito - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 25/04/2022 16:35

Rio - O volante Felipe Melo deve antecipar o seu retorno aos gramados para atuar pelo Fluminense na sequência desta temporada. De acordo com o portal "NETFLU", o jogador de 38 anos ainda se recupera de uma artroscopia no joelho direito e pode ficar à disposição do técnico Abel Braga na próxima semana.

O confronto contra o Junior Barranquilla, da Colômbia, na próxima quarta-feira (4), no Maracanã, pela Copa Sul-Americana, pode contar com a possibilidade do retorno de Felipe Melo na lista de relacionados pelo Fluminense. Por outro lado, ainda dependerá da avaliação do departamento médico e também do técnico Abel Braga.

O retorno do volante estava previsto apenas para o dia 8 de maio, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, com a boa recuperação em andamento de Felipe Melo, a volta deve ser antecipada.