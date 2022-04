Ganso defende Abel Braga após derrota e vaias - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 24/04/2022 15:18

Rio - O Fluminense perdeu para o Internacional por 1 a 0, na noite do último sábado (23), no Maracanã. Após a derrota, o treinador Abel Braga voltou a ser hostilizado pelos torcedores tricolores. O meia Ganso saiu em defesa do técnico em entrevista concedida na zona mista e destacou a mudança de opinião da torcida de acordo com os resultados.

"O Abel é um cara muito vivido, sabe que isso acontece sempre que a equipe está perdendo. Quando fizemos o 3 a 2 no meio da semana ele era um gênio. Futebol é assim. Quando perde nada funciona, ninguém presta, mas quando ganha é gênio", disse.

O treinador, no entanto, assumiu a responsabilidade das más atuações que o Tricolor vem feito e afirmou 'estar faltando alguma coisa':

"Depois da conquista do Carioca, já são quatro jogos em que nós estamos devendo. Temos consciência disso, temos que colocar a mão na consciência, todos nós. Eu em primeiro lugar, porque sou eu que escalo. Está pouco", pontuou Abel.

O presidente Mário Bittencourt, da mesma forma que Abel, foi hostilizado pelos torcedores. Jogadores como Calegari e Luiz Henrique também foram alvos da torcida. Além de Willian Bigode, que também foi vaiado quando foi substituído por Jhon Arias aos 15 minutos do segundo tempo.