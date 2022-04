Abel Braga - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 22/04/2022 19:45

Rio - Com dúvidas no elenco do Fluminense, o técnico Abel Braga pode poupar o volante Yago Felipe e o atacante Caio Paulista na partida contra o Internacional neste sábado, às 19h, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. A informação é do jornalista Victor Lessa.

Nesta sexta, os dois jogadores não treinaram com o elenco do Fluminense e ficaram na academia. Durante a partida contra o Vila Nova, na última terça-feira, pela Copa do Brasil, Yago Felipe foi substituído ainda no primeiro tempo, enquanto Caio Paulista sentiu a coxa e precisou terminar a partida no gramado após Abel Braga ter realizado as cinco substituições.

Na tabela do Campeonato Brasileiro, o Fluminense ocupa a sexta colocação e soma quatro pontos enquanto o Internacional está na 13ª posição e soma três pontos.