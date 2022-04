Fred comemora mais um título pelo Fluminense ao lado de Abel - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 21/04/2022 20:04

Rio - Companheiro de Fred no Fluminense, Nonato destacou a importância do camisa 9 para o restante do elenco. Em entrevista ao "GE", o meia afirmou que o atacante tem um papel importante não só dentro do grupo, mas também na imagem diante dos adversários.

"Impõe respeito. Não só entre nós no grupo, mas também pros adversários, até pros árbitros. É um cara que, quando está em campo, a galera respeita muito, a galera sabe sabe que ele é o Fred, né? Sabe da história dele. Com relação ao nosso grupo, é um líder nato, que quando tem que puxar a orelha, puxa a orelha, quando tem que brincar, brinca. Um cara que é adorado por todos, não tem ninguém ali que não goste do Fred, que não respeite o Fred. Vai deixar muitas saudades não só pro futebol em si, mas também pra esse grupo que que adora muito ele", disse Nonato.

O meia também comemorou o fato de ter dado duas assistências importantes para Fred. A primeira deles contra o Bragantino, que o tornou o segundo maior artilheiro do Brasileirão, e mais recentemente contra o Vila Nova, quando alcançou a marca de maior goleador da Copa do Brasil.

"A verdade é que eu vou estar sempre nos vídeos que rodam pra eternidade do futebol, eu vou estar ali aparecendo (risos). Ali na hora a gente acaba não tendo a noção, porque objetivo é unicamente vencer, só que depois você olha em casa, vê o vídeo e a importância que foi aquele gol. Nem cai a ficha direito que esse vídeo aí vai vai rodar o mundo, como já está rodando", completou.

Emprestado pelo Inter, Nonato desfalcará o Fluminense em sua próxima partida. O Tricolor encara o Colorado no próximo sábado, às 19h, no Mar4acanã, mas o meia não poderá entrar em campo por pertencer ao rival.