Presidente do Fluminense, Mário BittencourtFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 20/04/2022 17:14

Rio - Cria da categorias de base de Xerém, o atacante Gustavo Lobo renovou o seu contrato com o Fluminense nesta terça-feira (20), até 31 de dezembro de 2025. Além disso, o atacante de 18 anos terá uma multa rescisória de 50 milhões de euros (cerca de R$ 250 milhões).

Gustavo Lobo renova contrato até dezembro de 2025 Foto: Divulgação/Fluminense FC

"Estou muito feliz em poder renovar meu contrato com o Fluminense. Quero agradecer ao clube, minha família e meus representantes pela oportunidade. A torcida Tricolor pode ficar tranquila, porque vou me esforçar muito todos os dias para deixá-la feliz", destacou Gustavo Lobo ao site oficial do Fluminense.



Atualmente no Sub-20, o atacante Gustavo Lobo foi um dos destaques do Sub-17 em 2021. O jogador é conhecido por ter um bom posicionamento e finalização dentro da área.