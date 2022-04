Fred superou Romário ao completar 37 gols na Copa do Brasil - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 20/04/2022 11:46

Rio - Fred enfim marcou seu primeiro gol na temporada e foi em grande estilo. Além de garantir a vitória de virada do Fluminense por 3 a 2 sobre o Vila Nova, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o camisa 9 tornou-se o maior artilheiro da história da competição ao chegar a 37 gols, superando nada menos do que Romário, com 36.

O ídolo da torcida tricolor havia empatado com o Baixinho em agosto de 2021, contra o Atlético-MG, e só precisou de mais dois jogos para se isolar. Fred é o único em atividade entre os maiores goleadores da Copa do Brasil e ainda pode ampliar o recorde até a aposentadoria, agendada para 21 de julho. Além do camisa 9 do Fluminense e de Romário, a lista ainda tem Viola (29 gols), Oséas e Paulo Nunes (28 gols cada) e Dodô (26 gols).

Das 37 vezes em que Fred balançou redes na Copa do Brasil, 21 foram com a camisa do Fluminense. Ele ainda é o segundo maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 157 gols.

"Para mim, é motivo de muito orgulho. Não entrei no jogo com esse peso, minha família que me cobra muito isso. 'Vai, vai fazer o gol'. Já tenho a pressão de ganhar todos os jogos, de entrar bem, de analisar o que está faltando para o nosso time. O que aconteceu no final foi Deus me dando algo que eu nem mereço. Foi especial por dar a vitória e mais especial ainda por me tornar o maior artilheiro de uma competição tão grande como a Copa do Brasil.", disse Fred.