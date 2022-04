Fluminense lança número 9 autografado por Fred - Foto: Divulgação/Fluminense FC

Publicado 19/04/2022 18:16

Rio - Em homenagem ao atacante Fred, de 38 anos, o Fluminense divulgou nesta terça-feira (19), o número 9 autografado pelo artilheiro, que será comercializado nas lojas oficiais, para os torcedores poderem customizar a camisa. O contrato do ídolo tricolor encerra no dia 21 de julho, no aniversário de 120 anos do clube carioca.

Desde o início desta temporada, Fred tem utilizado a camisa autografada nas partidas. O Fluminense já havia lançado um uniforme com a assinatura do centroavante em bordado e, acima do número, com um ícone relembrando o gol de voleio contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro de 2012. O jogador, inclusive, afirmou que é o gol mais marcante da carreira.

Com 12 anos de Fluminense nas costas, Fred se tornou um dos maiores ídolos da História do Tricolor. O atacante é o segundo maior artilheiro do clube, com 197 gols, atrás apenas de Valdo, com 319.