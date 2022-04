Germán Cano - Lenardo Brasil/ Fluminense

Publicado 18/04/2022 16:01

Rio - Depois de deixar marcada sua passagem no Fluminense, Fred encerrará sua carreira em breve. O centroavante tem vínculo até o dia 21 de julho de 2022, data em que o clube celebra 120 anos. Porém, a saída do ídolo pode não ser vista com preocupação, já que existe um 'sucessor' a vista. Germán Cano, responsável por marcar gol em todos os clássicos cariocas da temporada, além de fazer os três tentos que deu o título campeão estadual, pode ser visto como uma esperança tricolor, como analisou o portal "Uol".

Após não renovar com o Vasco, o argentino mostrou ter sido um bom investimento para o Fluminense. Ele ganhou espaço com a lesão do camisa 9 e, por isso, se tornou herói e dono de uma das expressões mais feitas no futebol brasileiro, o "L", que o atleta indica com a mão, em homenagem ao filho Lorenzo, quando marca um gol.

O próprio argentino mostra a identificação com o clube e na festa após o título carioca, o jogador se declarou tricolor cantando uma música em que faz zoação com o Vasco.

"O ambiente é especial, eu não tenho que falar isso porque as imagens falam por si. O momento é único, especial. Nem sempre se vive isso e agora que eu posso levantar essa taça é muito importante. E agora é continuar fazendo história aqui no Fluminense", disse Cano.

Mesmo com uma 'esperança' para buscar novamente um caminho vitorioso, Paulo Angioni reafirmou, no último dia 7, a importância de Fred para o clube e ainda pediu a extensão do prazo de contrato do atacante para o fim do ano. Contudo, o ídolo do Flu, um dia depois, confirmou sua aposentadoria em julho.

"O Fred é importante demais para nós porque ele tem a grandeza do futebol, que já é constatada, inclusive, pela sua própria idolatria. O Fred ajuda muito a gente no dia a dia. Então, para nós, seria demais importante que ele se conceda a estender o prazo dele até mais para frente, até o final do ano, pelo menos, desde que não seja nada sacrificante para ele. Se depender de mim, eu vou ratificar o pedido que já fiz a ele para ficar até o fim da temporada porque ele é muito importante", afirmou Angioni, em entrevista concedida no dia anterior à declaração do atacante.