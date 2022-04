Técnico do Fluminense - Abel Braga - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Técnico do Fluminense - Abel BragaFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 18/04/2022 14:25

Rio - A lateral-esquerda do Fluminense foi assumida pelos reforços desta temporada de 2022, por Cris Silva e Mario Pineida. No entanto, apesar de não ter tido espaço sob o comando do técnico Abel Braga, a diretoria do Tricolor estuda a extensão do contrato de Marlon. A informação é do portal "NETFLU".

Marlon MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

O contrato do jogador de 24 anos encerra em dezembro deste ano. Neste caso, em julho, Marlon poderá assinar um novo vínculo com outro clube. Insatisfeito no Fluminense, há chances do lateral deixar o clube carioca.

Marlon chegou ao Fluminense em julho de 2017, após se destacar pelo Criciúma, onde foi revelado profissionalmente. Com a camisa do Tricolor, o lateral-esquerdo disputou 61 partidas e marcou dois gols.