Abel Braga - Mailson Santana / Fluminense

Abel BragaMailson Santana / Fluminense

Publicado 16/04/2022 20:13

O Fluminense tem novidades na escalação para pegar o Cuiabá neste sábado, às 21h, na Arena Pantanal, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. David Braz, Cris Silva, André, Yago e Cano foram poupados do duelo. Abel Braga decidiu, portanto, por tirar um zagueiro e voltar a ter três atacantes, com Luiz Henrique retornando ao time titular.

André e David Braz não ficarão nem no banco de reservas. Então, o Fluminense vai a campo da seguinte maneira: Fábio; Calegari, Manoel, Nino e Pineida; Wellington, Nonato e Ganso; Arias, Luiz Henrique e Fred.

Como na estreia do Brasileirão o Fluminense empatou em 0 a 0 com o Santos, o time tricolor tem apenas um ponto e vai buscar, nesta segunda rodada, a primeira vitória na competição.