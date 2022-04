Felipe Melo passou por cirurgia no joelho direito - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 15/04/2022 14:02

Fora do Fluminense desde afinal do Campeonato Carioca, Felipe Melo retirou os pontos dez dias após a artroscopia no joelho direito. Em suas redes sociais, o volante afirmou que o tempo de recuperação diminuiu, o que pode antecipar o seu retorno aos gramados.



"Mais um passo, glorias a Deus. O tempo tem sido encurtado graças a Deus e aos médicos e fisioterapeutas do Fluzão. Apenas mais um passo!", escreveu em seu perfil do Instagram.



Felipe Melo sentiu o problema no joelho direito no início do primeiro jogo da final contra o Flamengo e continuou em campo, mas desfalcou o Fluminense na volta. Após a conquista do título, ele anunciou que passaria pela cirurgia na mesma semana e acreditava voltar a jogar entre 20 a 25 dias. Já a previsão do departamento médico tricolor, mais cautelosa, era de um mês.