Abel admite superioridade do Junior e aposta em recuperação do Fluminense no Rio | Fluminense | O Dia

Fluminense de Abel Braga voltou a jogar mal - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 14/04/2022 11:05

Assim como aconteceu contra o Olimpia, na eliminação da Libertadores, o Fluminense voltou a jogar muito mal fora do Brasil, desta vez na derrota por 3 a 0 para o Junior Barraquilla, pela Copa Sul-Americana. O resultado ainda dificulta a busca por uma vaga nas oitavas de final, já que apenas o primeiro colocado segue vivo e o Tricolor perdeu muito no saldo de gols, o segundo critério de desempate.

Entretanto, o técnico Abel Braga aposta no confronto no Rio para recuperar o resultado trágico diante do Junior Barranquilla, principal concorrente no grupo. Entretanto, para isso, o Tricolor precisará melhorar muito, não apenas para enfrentar os colombianos, como também o Santa Fé da Argentina, próximo adversário.



"Nós perdemos em saldo aquilo que nós tínhamos, mas o primeiro critério é em pontos, e nós vamos enfrentá-los no Rio de Janeiro, e vamos tentar sair com o resultado", disse Abel, que não soube explicar o motivo para mais uma atuação muito ruim fora de casa.



"Eu queria saber. Tanto que nós fizemos algumas mudanças, a equipe ficou mais consistente, mas eu não acho que seja um problema da parte técnica, acho que nós taticamente não tivemos uma leitura correta do jogo. A grande superioridade do Barranquilla foi a dinâmica dos dois volantes. Ali encontramos problema. Mas o adversário está de parabéns, como vou contestar uma vitória por 3 a 0?"



Apesar do péssimo desempenho, o treinador reclamou do pênalti marcado contra o Fluminense, que poderia ter mudado a história da partida, já que o duelo estava 1 a 0 ainda e a falta foi fora da área. "Custou muito caro, porque depois fizeram dois gols. Um foi oferecido pelo árbitro, porque o pênalti não existe, ele é fora da área. Mas temos que saber conviver. Melhoramos muito no segundo tempo e não fomos capazes de marcar".