Luiz Henrique cresceu em campo sob o comando de Abel Braga - Lucas Merçon / Fluminense

Luiz Henrique cresceu em campo sob o comando de Abel BragaLucas Merçon / Fluminense

Publicado 13/04/2022 15:03

Rio - O atacante Luiz Henrique, considerado uma das principais joias do Fluminense, está próximo de atingir uma importante marca. Caso entre em campo no duelo contra o Junior Barranquilla, da Colômbia, nesta quarta-feira (13), o atleta chegará ao seu 100º jogo com a camisa do Tricolor.

O jovem atleta, que deixará o clube na próxima janela de transferências, quando se apresentará ao Real Betis, da Espanha, foi escolhido pelo técnico Abel Braga para ser titular em diversas oportunidades. No entanto, acabou tendo uma lesão no tornozelo direito, e, em seguida, perdeu a posição para o colombiano Jhon Arias.

Como dito anteriormente, Fluminense e Junior Barranquilla se enfrentarão nesta quarta-feira (13), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, na Colômbia, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Atualmente, o Tricolor está na segunda posição do grupo H, com três pontos.