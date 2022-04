Nino é um dos pilares da defesa do Fluminense em 2022 - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 13/04/2022 13:18 | Atualizado 13/04/2022 13:21

Rio - Um dos principais jogadores do elenco do Fluminense, o zagueiro Nino voltou a ser observado de perto pelo Benfica. De acordo com informações do portal "NetFlu", o clube português tem interesse na contratação do defensor e poderá fazer uma proposta para tirar o jogador do Tricolor.

O interesse do clube em Nino existe desde a época em que o defensor conquistou a medalha de ouro nos Jogos de Tóquio no ano passado. Porém, com a queda de rendimento do jogador do Fluminense na reta final do Brasileirão, o Benfica acabou esfriando o seu interesse.

O Fluminense por muito pouco não acertou a venda de Nino para o Tigres, do México, no começo do ano. Porém, a falta de acordo em relação a parte destinada ao Criciúma, que detém uma parcela dos direitos do jogador, acabou inviabilizando o negócio.

O zagueiro, de 25 anos, é considerado um dos principais jogadores do elenco e também um dos com mais possibilidade de venda. Lembrando que o Fluminense já acertou a transferência do atacante Luiz Henrique para o Real Betis. O jovem, de 21 anos, fica somente até o meio de 2022.

Nino chegou ao clube carioca em 2019 após se destacar no Criciúma. Rapidamente conquistou a posição de titular e se tornou referência no elenco. Nesta temporada conquistou o seu primeiro título importante com a camisa do Fluminense: o Campeonato Carioca de 2022.