Técnico Abel Braga tem mais um desafio pelo FluminenseMailson Santana/Fluminense

Publicado 12/04/2022 18:40

Líder isolado do Grupo H da Copa Sul-Americana, com três pontos, o Fluminense pode abrir vantagem sobre um dos adversários diretos pela vaga para as oitavas de final. Fora de casa, o Tricolor enfrenta o Junior Barranquilla, que empatou na estreia, nesta quarta-feira, às 21h30, em busca de seu primeiro triunfo contra o adversário.



Os dois clubes já se encontraram na Libertadores do ano passado e o Fluminense não conseguiu vencer, com um empate fora de casa (1 a 1) e derrota no Maracanã (2 a 1). Por sorte, o desempenho contra River Plate (ARG) e Independiente Santa Fé (COL) garantiram ao Tricolor a classificação em primeiro no grupo na ocasião.

Desta vez, na Copa Sul-Americana, apenas o primeiro tem vaga nas oitavas de final e o Fluminense não pode arriscar perder muitos pontos contra o Junior Barranquilla, único colombiano que não venceu em competições oficiais.



Na história, o Tricolor enfrentou nove clubes da Colômbia, sendo quatro em torneios da Conmebol. Além do Junior, o Fluminense já venceu Atlético Nacional (duas vitórias na Libertadores de 2008, mais uma na Sul-Americana de 2019, quando também perdeu mas se classificou), Santa Fé e Millionários, com duas vitórias sobre ambos nas Libertadores de 2021 e 2022, respectivamente.



Agora, o Junior Barranquilla pode ser mais um nesta lista. Os adversários desta quarta-feira são os únicos colombianos que não perderam em partidas oficiais para o Fluminense, mas em torneios amistosos há outros dois: Deportivo Cali em 1953 (venceu uma e empatou a outra) e Deportivo Pereira em 1957 (empate). Boca Júnior Colômbia, Deportivo Cúcuta e Independiente Medellín são os outros adversários do país com quem o Tricolor já disputou partidas amistosas, com pelo menos um triunfo.