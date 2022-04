Elenco do Fluminense - Cleber Mendes/Agência O Dia

Elenco do FluminenseCleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 12/04/2022 16:30 | Atualizado 12/04/2022 16:53

Rio - Uma boa notícia para os jogadores do Fluminense. Na véspera da partida contra o Junior Barranquilla, pela Sul-Americana, o Tricolor colocou em dia os salários do mês de março que estavam atrasados desde a última quinta-feira. As informações são do jornalista Victor Lessa. Além disso, o clube carioca colocou em dia o que faltava do 13º de 2021.

O clube aguarda o dinheiro da venda de Luiz Henrique para quitar férias e direito de imagem. O atacante tem um acordo de pré-venda com o Real Betis que irá render inicialmente 9 milhões de euros (cerca de R$ 45,60 milhões) para o clube das Laranjeiras.

Não é a primeira vez que o Fluminense quita salários atrasados antes de uma partida decisiva na atual temporada. Antes da primeira partida da final do Estadual, a diretoria colocou os vencimentos de fevereiro em dia.