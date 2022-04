Germán Cano - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 12/04/2022 09:00

Rio - Principal esperança de gols do Fluminense, o atacante Germán Cano tranquilizou os torcedores do clube carioca no embarque para a Colômbia, nesta segunda-feira. O centroavante, de 34 anos, afirmou que está bem fisicamente para encarar o Junior Barranquilla, pela Sul-Americana.

"É uma partida grande. Vamos enfrentar um grande rival, um time que joga bem em casa, mas estamos preparados para fazer o melhor jogo e trazer a vitória. A gente pensa em ganhar, mas vamos passo a passo, jogo a jogo. Sabemos que fazendo o trabalho que temos feito com o Abel, a gente pode seguir. Não me preocupa (a questão física). Estou bem preparado para jogar todos os jogos. Estou bem fisicamente", afirmou em entrevista ao "Canal do Lessa".

O esclarecimento de Cano acontece após o zagueiro David Braz afirmar que o atacante do Fluminense atuou na segunda partida decisão do Carioca com dores. O centroavante deixou suas marca e foi decisivo no título do clube das Laranjeiras.

"Ele vinha treinando debaixo de dor. Ele se dedica, trata, finaliza pra caramba e no jogo dá conta do recado. A gente brinca que jogador que não sente dor não é jogador", disse em entrevista ao "Charla Podcast".