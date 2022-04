Paulo Henrique Ganso, meia do Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Paulo Henrique Ganso, meia do Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 11/04/2022 18:55

Rio - Destaque do Fluminense na vitória sobre o Oriente Petrolero, na última quarta-feira (6), o meio-campista Paulo Henrique Ganso havia sido eleito o craque deste confronto. Porém, nesta segunda-feira (11), a Conmebol que o camisa 10 do Tricolor também venceu a premiação do "Melhor da Semana" da Copa Sul-Americana.

Embora não tenha atuado no empate sem gols contra o Santos, no último sábado (9), o meio-campista deve estar de volta ao time titular de Abel Braga para o confronto da próxima quarta-feira (13), contra o Júnior Barranquilla, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, na Colômbia. O confronto será válido pela segunda rodada do grupo H da Copa Sul-Americana.